Сгоревшую крышу в многоэтажке Дербента обещают починить за 20 дней

5 Янв. 2019 2019-01-05T09:29:58+03:00

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После пожара на крыше в многоквартирном доме Дербента по улице 345 Стрелковой дивизии жильцов верхних этажей временно переселили, а жителям не пострадавших квартир из-за отключения водоснабжения организовали подвоз воды.

Как рассказали "Комсомольской правде на Северном Кавказе" в пресс-службе МинЖКХ Дагестана, электричество и газ подаются во все квартиры, где есть люди.

- Крыша уже полностью очищена, ведутся работы по ее восстановлению, - сказали в ведомстве. - Строительно-ремонтные работы будут проходить круглосуточно, в три смены, с применением в ночное время прожекторного освещения. Реконструкцию крыши дома планируется завершить в течение 20 дней.

Причина пожара еще выясняется.

Напомним, 3 января кровля дербенской многоэтажки вспыхнула как факел. К счастью, всех успели эвакуировать. Обошлось без жертв. Пожар сняли на видео очевидцы.