2019-01-05T10:01:53+03:00
Происшествия

В Чечне москвичка с сыном едва не сорвались в пропасть

Спасатели нашли перепуганных туристов на краю обрыва [фото]
Евгения СОКОРЕВА
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Спасателям они пообещали дойти до башни уже безопасной тропой. Фото: ГУ МЧС по ЧРСпасателям они пообещали дойти до башни уже безопасной тропой. Фото: ГУ МЧС по ЧР
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Вчера на чеченском курорте "Ведучи" чудом обошлось без трагедии. Туристы из Москвы - женщина с 13-летним сыном, без сопровождения пошли к смотровой башне. И отправились не проторенной тропой, а той, что покороче - через лес. Ступив на заледенелую меж деревьев землю у обрыва оба не удержались на ногах и соскользнули к пропасти.

- К счастью, они успели ухватиться за ветки деревьев. Находясь в сантиметрах от края обрыва, мать с сыном оказались в ловушке: наверх подняться не могли, а внизу - пропасть глубиной в несколько десятков метров, - рассказали "Комсомольской правде на Северном Кавказе" спасатели из республиканского МЧС. - Спасательная операция длилась около часа. Обходных путей до башни очень много, и найти нужный маршрут удалось лишь по следам на снегу. Туристов подняли с помощью спасательных веревок. Медицинская помощь им не потребовалась.

Но даже пережив такой стресс, туристы не отказались от затеи увидеть смотровую башню. Спасателей они поблагодарили за все, но пообещали все-таки добраться до площадки уже безопасной дорогой.

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