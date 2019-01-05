2019-01-05T11:54:56+03:00
Происшествия

В ДТП с отечественными легковушками погибла жительница Дагестана

Авария произошла на дороге "Манас-Сергокала"
Евгения СОКОРЕВА
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В Дагестане на 5 км дороги "Манас-Сергокала" столкнулись отечественные легковушки.

"Лада Приора" под управлением 30-летнего уроженца села Губден Карабудахкентского района выехала на встречную полосу и не сумела избежать удара с "Девяносто девятой".

Погибла 66-летняя пассажирка из авто нарушителя, а 42-летний пассажир из машины "ВАЗ-21099" попал в больницу.

- По данному факту собран материал для принятия процессуального решения, - сказали "Комсомольской правде на Северном Кавказе" в пресс-службе республиканского МВД.

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