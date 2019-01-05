2019-01-05T12:42:14+03:00
Происшествия

В Кабардино-Балкарии гость устроил пальбу на свадьбе

Запись с танцами под стрельбу из пистолета обсуждают в соцсетях [видео]
Евгения СОКОРЕВА
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Стрелял он воздухом или пулями - не ясноСтрелял он воздухом или пулями - не ясно
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На свадьбе в Кабардино-Балкарии гость сопроводил стрельбой из пневматического пистолета танцы. На видео он уверено палит вверх, точно над ним открытое небо, а не потолок банкетного зала:

Свадьба со стрельбой в КБР.

Как видно из записи, стрельбу практически не слышно из-за использования стрелком оружейного глушителя. Приглашенные да и невеста с женихом никак не реагируют на происходящее, а продолжают веселиться.

В социальных сетях предположили, что стрелял парень воздухом, поэтому гости и не испугались. Хотя некоторые сочли выстрелы настоящими и объяснили спокойствие танцоров тем фактом, что стрельба остается привычным атрибутом кавказской свадьбы уже много лет.

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