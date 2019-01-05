2019-01-05T13:55:09+03:00
Происшествия

Раненый в голову мальчик из Дагестана умер

Медики делали все, что могли, но спасти ребенка не удалось
Евгения СОКОРЕВА
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Вместе с родителями мальчик смотрел новогодний салют, как вдруг неизвестный начал стрелятьВместе с родителями мальчик смотрел новогодний салют, как вдруг неизвестный начал стрелять
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Трагическая новость пришла из больницы Дербента - раненный в новогоднюю ночь трехлетний малыш скончался. Медики Дагестана вместе с ведущими специалистами из Москвы и Санкт-Петербурга совместно старались спасти жизнь ребенка, но вывести мальчика из комы не удалось.

Напомним, маленький Шамиль смотрел на праздничный салют вместе с родителями, как вдруг в толпе неизвестный открыл стрельбу из огнестрельного оружия ради забавы. По роковой случайности одна из пуль пробила мальчику голову и едва не достигла мозга. Врачи диагностировали пострадавшему открытую черепно-мозговую травму, ушиб головного мозга тяжелой степени и слепые проникающие огнестрельные ранения черепа.

Мальчик по сегодняшний день находился в крайне тяжелом состоянии, поэтому о переводе в клинику Москвы и речи быть не могло. Ведущие хирурги России консультировали коллег в Дагестане дистанционно. Но случай оказался безвыходным. Спасти малыша, к сожалению, не смогли.

Стрелка продолжают искать полицейские.

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