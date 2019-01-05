2019-01-05T14:38:27+03:00
Происшествия

Ставрополец заснул за рулем угнанного авто

Пьяный воришка попался полицейским в куче гравия
Евгения СОКОРЕВА
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В Изобильненском районе пьяный мужчина вытащил из кармана приятеля ключи от его авто и уехал на нем кататься по городу.

Хозяин рассказал об угоне полицейским. Те начали искать воришку. И нашли. Спящим за рулем на обочине в куче гравия.

Как рассказали "Комсомольской правде на Северном Кавказе" в пресс-службе МВД Ставропольского края, горе-угонщик не справился с управлением и съехал с дороги.

- Полицейские обнаружили автомашину, разбудили гражданина и доставили в отдел полиции для дальнейшего разбирательства, - сказали в ведомстве. -

На 23-летнего жителя Изобильного возбуждено уголовное дело.

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