В Кабардино-Балкарии у старушки стащили 200 тысяч
Преступники использовали отмычку и проникли в дом
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В селе Старый Черек КБР обокрали пенсионерку прямо в новогоднюю ночь. Преступники узнали, что 72-летняя старушка не дома, подобрали отмычку и проникли в ее жилье.
Как рассказали "Комсомольской правде на Северном Кавказе" в пресс-службе республиканского МВД, из спальни злоумышленники украли 200 тысяч рублей.
- Обнаружив пропажу 4 января, пенсионерка незамедлительно обратилась в полицию.
Благодаря принятым мерам оперативникам удалось установить и задержать подозреваемых. Ими оказались трое молодых жителей с.п. Старый Черек, которые дали признательные показания, - сказали полицейские.
Воришек разыскивают.