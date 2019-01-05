2019-01-05T15:10:32+03:00
Происшествия

В Кабардино-Балкарии у старушки стащили 200 тысяч

Преступники использовали отмычку и проникли в дом
Евгения СОКОРЕВА
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В селе Старый Черек КБР обокрали пенсионерку прямо в новогоднюю ночь. Преступники узнали, что 72-летняя старушка не дома, подобрали отмычку и проникли в ее жилье.

Как рассказали "Комсомольской правде на Северном Кавказе" в пресс-службе республиканского МВД, из спальни злоумышленники украли 200 тысяч рублей.

- Обнаружив пропажу 4 января, пенсионерка незамедлительно обратилась в полицию.

Благодаря принятым мерам оперативникам удалось установить и задержать подозреваемых. Ими оказались трое молодых жителей с.п. Старый Черек, которые дали признательные показания, - сказали полицейские.

Воришек разыскивают.

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