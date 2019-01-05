В Ингушетии к полицейским с повинной пришел "автовредитель"

5 Янв. 2019 2019-01-05T16:39:31+03:00

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К полицейским 3 января пришли жители села Алкун (Ингушетия) с заявление о порче авто. С их слов, пока они собирали черемшу, какой-то мужчина из охотничьего ружья расстрелял 4 машины и скрылся.

Как рассказали "Комсомольской правде на Северном Кавказе" в пресс-службе МВД Ингушетии, неоднократно судимый житель села Галашки 53 лет пришел с повинной сам.

- Мужчина выдал охотничье ружье зарегистрированное на чужое имя. Полицейские проводят проверку, по окончании которой мужчина будет привлечен к уголовной ответственности по статье "умышленные уничтожение или повреждение имущества".