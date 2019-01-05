2019-01-05T18:00:04+03:00
Общество

За спасение семьи наградят росгвардейца из Кабардино-Балкарии

Мать с детьми сотрудник вызволил из огненной ловушки
Евгения СОКОРЕВА
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Сотрудник росгвардии Беслан Ахобеков жил по соседству. Фото: пресс-служба Росгвардии РФСотрудник росгвардии Беслан Ахобеков жил по соседству. Фото: пресс-служба Росгвардии РФ
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По просьбе 21-летней мамы троих детей Арины Пшуковой из Кабардино-Балкарии наградят сотрудника республиканского управления Росгвардии.

Ее с детьми родные заперли в доме, а сами уехали за подарками в другой регион. Когда начался пожар, они оказались в огненной ловушке из-за металлических решеток на окнах.

Сотрудник росгвардии Беслан Ахобеков жил по соседству. Схватив кувалду, он бросился на помощь и выломал железные ограждения. Вместе с другими очевидцами Беслан вынес из огня девушку и надышавшуюся угарным газом двухлетнюю дочку. Еще двоих малышей спасли пожарные.

- За спасение людей при пожаре командир 3 взвода 3 роты Нальчикского филиала Управления вневедомственной охраны войск национальной гвардии России по Кабардино-Балкарской Республике капитан полиции Беслан Ахобеков будет представлен к награде, - сказали в пресс-службе Росгвардии РФ.

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