За спасение семьи наградят росгвардейца из Кабардино-Балкарии
По просьбе 21-летней мамы троих детей Арины Пшуковой из Кабардино-Балкарии наградят сотрудника республиканского управления Росгвардии.
Ее с детьми родные заперли в доме, а сами уехали за подарками в другой регион. Когда начался пожар, они оказались в огненной ловушке из-за металлических решеток на окнах.
Сотрудник росгвардии Беслан Ахобеков жил по соседству. Схватив кувалду, он бросился на помощь и выломал железные ограждения. Вместе с другими очевидцами Беслан вынес из огня девушку и надышавшуюся угарным газом двухлетнюю дочку. Еще двоих малышей спасли пожарные.
- За спасение людей при пожаре командир 3 взвода 3 роты Нальчикского филиала Управления вневедомственной охраны войск национальной гвардии России по Кабардино-Балкарской Республике капитан полиции Беслан Ахобеков будет представлен к награде, - сказали в пресс-службе Росгвардии РФ.