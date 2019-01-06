2019-01-06T08:49:41+03:00
Общество

Житель Ингушетии получил травмы в результате взрыва газа

Михаил ЮЖНЫЙ
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В селении Инарки Малгобекского района Ингушетии произошел хлопок газовоздушной смеси без последующего возгорания, пострадал один человек. Об этом сообщили в Главном управлении МЧС по региону.

- Инцидент произошел примерно в 20:00 мск 5 января, - уточнили в ведомстве. - В результате хлопка несущая конструкция частного дома не повреждена, пострадавший доставлен в центральную районную больницу Малгобека.

Состояние пострадавшего врачи оценивают как тяжелое. ГУ МЧС обращается к жителям соблюдать правила эксплуатации газовых приборов.

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