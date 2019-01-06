На Ставрополье бывший владелец автомобиля угнал его у нового хозяина

6 Янв. 2019 2019-01-06T10:27:12+03:00

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В полицию по Новоселицкому району Ставрополья с заявлением о краже автомашины обратился местный житель. Мужчина рассказал, что вечером припарковал иномарку у дома, а через час она пропала. Сумма ущерба составила более 700 тысяч рублей.

Полицейские установили, что угнанный автомобиль практически сразу покинул территорию Новоселицкого района. Спустя несколько дней сотрудники уголовного розыска обнаружили автомашину, брошенной в полях Минераловодского городского округа. Позднее задержали и подозреваемого. Им оказался 26-летний ранее судимый житель Невинномысска – бывший владелец похищенного автомобиля.

Злоумышленник рассказал о мотивах своего поступка. По его словам, ранее они обменялись с потерпевшим автомашинами на условиях доплаты. Однако он остался недоволен условиями сделки, поругался с новым владельцем, а затем отомстил, воспользовавшись вторым комплектом ключей.

Транспортное средство полицейские вернули законному владельцу. В отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по статье 158 УК РФ (кража).