Ставропольчанка обчистила банковскую карту своего друга на 9 тысяч рублей

6 Янв. 2019 2019-01-06T11:40:30+03:00

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В дежурную часть с заявлением о пропаже крупной суммы денег с банковской карты обратился житель города Ипатово.

Полицейскими было установлено, что накануне в гостях у заявителя находилась его знакомая. После визита дамы мужчина не смог найти свои мобильный телефон, но в полицию обращаться не стал, поскольку пропажа не представляла особой ценности. И, как оказалось, абсолютно напрасно.

На следующий день, воспользовавшись банкоматом, он обнаружил, что с его карты списано 9000 рублей. Злоумышленницу искали недолго.

В отделе полиции 40-летняя ранее судимая местная жительница рассказала и как похищала, и как с помощью мобильного приложения перечислила чужие деньги на свою банковскую карту.

Против женщины возбуждено уголовное дело по статье 158 УК РФ (кража).