Крупнейшая автоёлка края зажглась в Ессентуках.
Активные жители Ессентуков в новогодние праздники решили активно отдохнуть и войти в историю. Идею собрать автоёлку подала группа в инстаграм «Ессентуки-онлайн». Желающих поучаствовать в новогоднем флешмобе оказалось более 300 человек.
Местом сбора самой необычной елки выбрали аэродром ессентукского ДОСААФ. С наступлением темноты активисты начали собирать железную красавицу. Участвовали целыми семьями, с детьми. На автоелку потребовался 121 автомобиль.
Необычное действо снимали с земли и воздуха. В следующем году ессентучане собираются побить свой собственный рекорд и увеличить автоёлку вдвое.
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