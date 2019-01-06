Коммунальщики Ессентуков обрабатывают город от гололедных явлений

6 Янв. 2019 2019-01-06T16:15:47+03:00

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Небольшой снег и мороз после плюсовой температуры привел к оледенению дорог и тротуаров. На обработку вышли 4 единицы спецтехники, в парках, курортной зоне, на площади трудятся около 20 дворников.

В Ессентуках организован комплекс услуг по очистке городских территорий ручным и механизированным способами с использованием специальной техники. В городе проводится обработка дорожного полотна песко-соляной смесью и противогололедными реагентами, удаление снега и снежно-ледяных образований, очистка урн и лавочек от наледи. Для обработки проезжей части используются как твердые, так и жидкие противоголедные материалы.

В первую очередь обеспечивается очистка и обработка улиц с интенсивным пешеходным движением. В центре внимания – наиболее опасные участки: крутые спуски и подъемы, мосты, эстакады, путепроводы, подъезды к железнодорожным переездам, подъезды к больницам и поликлиникам, площади вокзалов. В ближайшую неделю синоптики ухудшения погоды не прогнозируют.