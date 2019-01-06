6 Янв. 2019 2019-01-06T17:29:40+03:00

Белки и баба Яга не дают скучать маленьким ессентучанам в дни каникул

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Театральная площадь традиционно становится культурным центром Ессентуков на все новогодние праздники. После грандиозного ночного шоу 31 декабря, в самом центре курортного города продолжается веселье.

Творческий коллектив театральной школы «Метаморфоза» уже провел несколько новогодних утренников для малышей,весело,ярко и абсолютно бесплатно. В интерактивной программе приняли участие Дед Мороз, Снегурочка, Белка, Зайка и Баба Яга. Кроме традиционных хороводов вокруг ёлки, маленькие зрители попробовали свои силы в разных играх и конкурсах, где требовалась не только смекалка,но и хорошая физподготовка.

Дедушка Мороз,как главный герой всех праздничных встреч, выслушал около сотни стишков, посмотрел все танцы. А традиционным окончанием представления стало памятное общее фото около главной ёлки города.