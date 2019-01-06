5 тысяч жителей Кисловодска остались без тепла и горячей воды из-за аварии

6 Янв. 2019 2019-01-06T23:02:34+03:00

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Специалисты восстанавливают теплоснабжение и горячее водоснабжение в городе Кисловодске, нарушенные вечером 6 января из-за аварии на тепломагистрали. Об этом сообщается на сайте Главного управления МЧС по Ставропольскому краю.

- Отопление и горячее водоснабжение отсутствуют в 30 жилых многоквартирных домах: восьми девятиэтажных и 22 пятиэтажных домах. Всего под отключение попали 5 тысяч человек, а также три соцобъекта: школа, детский сад и медицинское училище, которые закрыты в связи с новогодними праздниками, - уточнили в ведомстве.

Краевой главк МЧС уточняет, что в зону отключения попали улицы Марцинкевича, Пионерская, Умара Алиева, Марии Расковой, Азербайджанская и Ленинградская.