Спасатели нашли потерявшихся на Эльбрусе сноубордистов

7 Янв. 2019 2019-01-07T11:23:18+03:00

Они доставлены на базу МЧС в Терсколе

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Поисково-спасательная операция на Эльбрусе завершена. В сложнейших условиях высокогорья в темное время суток сотрудникам поисково-спасательного отряда удалось найти лыжников, сбившихся с пути.

- Лыжники из Химок Московской области доставлены на базу спасателей в п. Терскол, в медицинском лечении не нуждаются, - сообщает сайт ГУ МЧС по КБР.

Напомним, около 8 вечера 6 января спасателям поступила информация о том, что в Эльбрусском районе, на горе Эльбрус в районе ущелья Гара-Баши на высоте около 3500 метров группа лыжников сбилась с маршрута. На поисках лыжников работали 9 спасателей Эльбрусского высокогорного поисково-спасательного отряда.