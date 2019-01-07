В больнице после ДТП на Ставрополье остается четверо пострадавших

7 Янв. 2019 2019-01-07T14:05:52+03:00

Один из них - ребенок

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После ДТП с микроавтобусом на Ставрополье в больнице остается четыре человека. Об этом "КП" сообщили в региональном минздраве. Трое пострадавших - взрослые, один - ребенок двух лет. Все они находятся в больнице Буденновска.

По словам собеседника "КП", их жизни ничто не грожает. У всех пострадавших медики диагностировали переломы и ушибы.

Напомним, 6 января около 10 часов 30 минут на 184 километре трассы «Кочубей-Зеленокумск-Минеральные Воды» водитель минивэна «Мерседес», ехавший из Баку, не справился с управлением, съехал с трассы и врезался в дерево. Пострадали 10 человек.