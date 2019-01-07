Возбуждено уголовное дело после убийства женщины в Ингушетии

7 Янв. 2019 2019-01-07T18:18:13+03:00

Стрелявший до сих пор не задержан

Изменить размер текста: A A

Следственное управление СКР по Ингушетии возбудило уголовное дело по статье "Убийство" после смертельного ранения, полученного женщиной в селе Зязиков-Юрт. ЧП произошло 6 января на территории оптово-розничного рынка. Неизвестный произвел выстрел из огнестрельного оружия в 54-летнюю жительницу республики. От полученного ранения женщина умерла на месте.

Стрелявшему удалось скрыться, несмотря на то, что на рынке было множество людей. Убийство произошло примерно в час дня. Сейчас нападавшего ищут. Со слов очевидцев составлен его фоторобот. Мотивы преступления также предстоит выяснить следствию.