В Дагестане ищут грабителя, напавшего на пенсионерку в ее собственном доме

8 Янв. 2019 2019-01-08T08:29:23+03:00

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2 января в дагестанском городе Хасавюрте преступник проник в дом к одинокой пожилой женщине и, угрожая ножом, забрал ювелирные изделия на 18 тысяч рублей и деньги. Об этом сообщили "Комсомольской правде на Северном Кавказе" в пресс-службе МВД по Дагестану.

Женщина пыталась справиться с бандитом, но силы были неравны. Дагестанка получила от преступника ножевые ранения, грабитель скрылся в неизвестном направлении. За жизнь женщины ведут борьбу медики.

На данный момент удалось выяснить личность сбежавшего преступника. Им оказался 23-летний местный житель Абдурахманов Магомед Динисламович. Он объявлен в розыск.

Сотрудники правоохранительных органов республики Дагестан просят всех, кто знает что-либо о местонахождении Абдурахманова немедленно сообщить в полицию. Разыскиваемый может быть вооружен и опасен.