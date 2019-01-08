2019-01-08T08:29:23+03:00
Происшествия

В Дагестане ищут грабителя, напавшего на пенсионерку в ее собственном доме

Михаил ЮЖНЫЙ
Поделиться:
Изменить размер текста:

2 января в дагестанском городе Хасавюрте преступник проник в дом к одинокой пожилой женщине и, угрожая ножом, забрал ювелирные изделия на 18 тысяч рублей и деньги. Об этом сообщили "Комсомольской правде на Северном Кавказе" в пресс-службе МВД по Дагестану.

Женщина пыталась справиться с бандитом, но силы были неравны. Дагестанка получила от преступника ножевые ранения, грабитель скрылся в неизвестном направлении. За жизнь женщины ведут борьбу медики.

На данный момент удалось выяснить личность сбежавшего преступника. Им оказался 23-летний местный житель Абдурахманов Магомед Динисламович. Он объявлен в розыск.

Сотрудники правоохранительных органов республики Дагестан просят всех, кто знает что-либо о местонахождении Абдурахманова немедленно сообщить в полицию. Разыскиваемый может быть вооружен и опасен.

Еще больше материалов по теме: «Преступления: Дагестан»

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В ДТП в Дагестане погиб человек
В краевом центре пойман мошенник, обещавший устанавливать двери
В Ставрополе полицейские ищут пропавшую девочку с задержкой психического развития
В Ставрополе задержан вор-форточник с отмычкой
Возбуждено уголовное дело после убийства женщины в Ингушетии
В больнице после ДТП на Ставрополье остается четверо пострадавших
Транскам останется закрытым на несколько дней
Спасатели нашли потерявшихся на Эльбрусе сноубордистов
На Ставрополье произошло землетрясение
5 тысяч жителей Кисловодска остались без тепла и горячей воды из-за аварии
Белки и баба Яга не дают скучать маленьким ессентучанам в дни каникул
Коммунальщики Ессентуков обрабатывают город от гололедных явлений
Крупнейшая автоёлка края зажглась в Ессентуках.
Ставропольчанка обчистила банковскую карту своего друга на 9 тысяч рублей
На Ставрополье бывший владелец автомобиля угнал его у нового хозяина
Житель Ингушетии получил травмы в результате взрыва газа
За спасение семьи наградят росгвардейца из Кабардино-Балкарии
Футбольному клубу "Анжи" назначили нового гендиректора
В Ингушетии к полицейским с повинной пришел "автовредитель"
В Кабардино-Балкарии у старушки стащили 200 тысяч