В Дагестане ищут грабителя, напавшего на пенсионерку в ее собственном доме
2 января в дагестанском городе Хасавюрте преступник проник в дом к одинокой пожилой женщине и, угрожая ножом, забрал ювелирные изделия на 18 тысяч рублей и деньги. Об этом сообщили "Комсомольской правде на Северном Кавказе" в пресс-службе МВД по Дагестану.
Женщина пыталась справиться с бандитом, но силы были неравны. Дагестанка получила от преступника ножевые ранения, грабитель скрылся в неизвестном направлении. За жизнь женщины ведут борьбу медики.
На данный момент удалось выяснить личность сбежавшего преступника. Им оказался 23-летний местный житель Абдурахманов Магомед Динисламович. Он объявлен в розыск.
Сотрудники правоохранительных органов республики Дагестан просят всех, кто знает что-либо о местонахождении Абдурахманова немедленно сообщить в полицию. Разыскиваемый может быть вооружен и опасен.
Еще больше материалов по теме: «Преступления: Дагестан»