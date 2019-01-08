2019-01-08T09:18:45+03:00
Происшествия

В Ставрополе задержан вор-форточник с отмычкой

Михаил ЮЖНЫЙ
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В Ставрополе городскими правоохранительными органами задержан местный житель, похитивший ювелирные изделия и деньги у женщины.

С заявлением о пропаже ценностей в полицию на днях обратилась жительница Промышленного района краевого центра. Было установлено, что неизвестный залез в ее квартиру через открытую форточку, украл несколько ценных ювелирных изделий и сразу два кошелька с деньгами.

Преступник в результате проведенного розыска был найден и задержан. Им оказался 40-летний ранее неоднократно судимый за кражи житель Ставрополя. В преступлении он сознался.

При обыске у задержанного вора полицейские изъяли отмычку. Украденное имущество он успел сбыть, а полученные деньги потратить. Выяснилась причастность его еще к трем подобным преступлениям. По факту кражи полицией возбуждено уголовное дело. Мужчина арестован. Ведется расследование.

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