В Ставрополе задержан вор-форточник с отмычкой
В Ставрополе городскими правоохранительными органами задержан местный житель, похитивший ювелирные изделия и деньги у женщины.
С заявлением о пропаже ценностей в полицию на днях обратилась жительница Промышленного района краевого центра. Было установлено, что неизвестный залез в ее квартиру через открытую форточку, украл несколько ценных ювелирных изделий и сразу два кошелька с деньгами.
Преступник в результате проведенного розыска был найден и задержан. Им оказался 40-летний ранее неоднократно судимый за кражи житель Ставрополя. В преступлении он сознался.
При обыске у задержанного вора полицейские изъяли отмычку. Украденное имущество он успел сбыть, а полученные деньги потратить. Выяснилась причастность его еще к трем подобным преступлениям. По факту кражи полицией возбуждено уголовное дело. Мужчина арестован. Ведется расследование.
Еще больше материалов по теме: «Преступления: Ставропольский край»