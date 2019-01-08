В Ставрополе полицейские ищут пропавшую девочку с задержкой психического развития

8 Янв. 2019 2019-01-08T10:49:10+03:00

Роза Андронова ушла из дома и не вернулась

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В Ставрополе ищут пропавшую девочку Розу Андронову которая 7 января около 16 часов 30 минут ушла из дома,в Ленинском районе краевой столицы и до сих пор не вернулась.

Ее приметы: на вид 14-15 лет, рост 160 - 165 см, среднего телосложения, нос прямой,глаза серо- зеленого цвета, волосы прямые темно –русые короткостриженные. Особые приметы: шрам на лбу 2-3 см. У ребенка задержка психического развития. Ранее девочка также уходила из дома.

Была одета в джинсы синего цвета, кофту красного цвета, дубленку коричневого цвета, шапку из меха норки темно – коричневого цвета, валенки серого цвета.

На поиски пропавшего подростка ориентирован весь личный состав полиции. Тех кто знает о судьбе Розы Андроновой, просьба сообщить в полицию по адресу: город Ставрополь, улица Лермонтова, 191,телефон 8(8652) 30-48-09, 23-52-01, 02 (102 - с сотового телефона, звонок бесплатный).