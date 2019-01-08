В краевом центре пойман мошенник, обещавший устанавливать двери
Жительница Ставрополя на днях увидела в интернете привлекательное объявление о продаже и установке межкомнатных дверей по заниженной цене. Женщина позвонила по указанному в объявлении сотовому телефону и заранее договорилась с мастером о встрече.
В дом ставропольчанки действительно приехал специалист, который сделал нужные замеры и взял предоплату в 20 тысяч рублей. В указанный день мастер однако на работы не пришёл, а номер его мобильного телефона внезапно оказался отключенным. Женщина немедленно обратилась в полицию с заявлением о мошенничестве.
Стражи порядка нашли и задержали преступника. Злоумышленником оказался ранее судимый 41–летний житель Шпаковского района. Мужчина признался в содеянном. По его словам, ранее он действительно раньше работал в фирме по изготовлению дверей, но был уволен.
Однако все равно, представляясь сотрудником этой организации, ставрополец брал заказы с предоплатой и не выполнял обязательства, никаких работ не проводил. По факту мошенничества против афериста возбудили уголовное дело.
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