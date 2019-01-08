В ДТП в Дагестане погиб человек

8 Янв. 2019 2019-01-08T13:52:34+03:00

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7 января, произошла авария на федеральной дороге «Астрахань-Махачкала».

Житель Махачкалы, 1983 года рождения, сидя за рулем «ВАЗ-2114», выехал на полосу встречного движения и не справился с управлением. Из-за этого он столкнулся с грузовиком «КАМАЗом».

Как сообщает пресс-служба МВД по Дагестану, в результате ДТП пассажир «ВАЗа» 1991 года рождения скончался на месте, а водитель на "Скорой помощи" был экстренно доставлен в Центральную больницу Тарумовского района с различными травмами. Сейчас ему оказывают помощь медики.

Идет выяснение всех подробностей ДТП в Дагестане. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.