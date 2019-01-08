2019-01-08T16:01:57+03:00
Происшествия

19-летнюю девушку из Северной Осетии задержали за "шутку" о теракте

Михаил ЮЖНЫЙ
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7 января этого года в одну из городских служб такси Владикавказа позвонила неизвестная и сообщила о готовящемся в Северной Осетии крупном теракте.

- Диспетчер этой фирмы такси незамедлительно передал информацию правоохранителям, - рассказали "Комсомольской правде на Северном Кавказе" в пресс-службе МВД по Северной Осетии. - Полицейские региона срочно дополнительно усилили наряды, дежурившие в Рождество около христианских церквей по всей республике.

Параллельно силовики начали проверять источник информации. Звонившей оказалась 19-летняя жительница Владикавказа, которая была задержана. Девушка сказала, что так "пошутила".

Сецчас решается вопрос о возбуждении против нее уголовного дела по статье 207 УК РФ (заведомо ложное сообщение об акте терроризма). Девушке грозит лишение свободы сроком до 3 лет.

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