Во Владикавказе росгвардейцы спасли из Терека тонувшего мужчину

8 Янв. 2019 2019-01-08T17:16:36+03:00

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В столице Северной Осетии горлде Владикавказе сотрудники Росгвардии вытащили из реки Терек местного жителя. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

ЧП произошло на днях. Отмечается, что в правоохранительные органы позвонил очевидец и сообщил, что в реке Терек тонет незнакомый мужчина. На место происшествия немедленно был направлен экипаж Росгвардии.

- Прибыв на место, бойцы Росгвардии обнаружили, что мужчину течением отнесло на мелководье. Не теряя ни минуты, росгвардейцы прыгнули в реку, вытащили молодого человека из воды и отнесли на берег, - говорится в сообщении силового ведомства.

Спасенный мужчина был передан Росгвардией сотрудникам полиции для установления личности пострадавшего и всех обстоятельств произошедшего.