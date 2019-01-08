В Дагестане пойман вор, обокравший пенсионерку в торговом центре

8 Янв. 2019 2019-01-08T18:32:00+03:00

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В Дагестане раскрыт случай хищения сотового телефона в махачкалинском торговом центре.

- Как следует из заявления 60-летней пенсионерки, кража совершена 7 декабря в супермаркете на проспекте Акушинского города Махачкалы. Ущерб составил десять тысяч рублей, - сообщили в пресс-службе республиканского главка МВД.

После задержания подозреваемого, которым оказался 20-летний местный житель, и предъявления доказательств его вины он признался в содеянном преступлении.

Похищенный телефон у него изъят и уже вернулся к законной хозяйке. По факту кражи возбуждено уголовное дело. Юноше по закону грозит до пяти лет лишения свободы. Проверяется его причастность к совершению аналогичных преступлений в Дагестане..