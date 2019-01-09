В ДТП на Ставрополье пострадали 4 человека

9 Янв. 2019 2019-01-09T09:16:29+03:00

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Два легковых автомобиля и грузовик столкнулись в Грачевском районе Ставрополя, есть пострадавшие, сообщили в краевом управлении ГИБДД.

- 8 января около 18:30 на 32 км автодороги "Михайловск-Казинка-Грачевка" водитель "БМВ" не справился с управлением и выехал на встречную полосу, где столкнулся с грузовиком "Ивеко". От удара грузовик тоже вынесло на встречную полосу, где он врезался в "ВАЗ", - уточнили в ведомстве.

В результате аварии пострадали четыре человека, находившиеся в "ВАЗе", - водитель и пассажирка, а также двое детей 9 и 14 лет. Обстоятельства и причины ДТП выясняются.