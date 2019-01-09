В Ставропольском крае закрыта нелегальная автозаправка
В Ставропольском крае возбуждено уголовное дело по факту незаконной предпринимательской деятельности.
В Георгиевске 28-летний бизнесмен, нелегально арендовав одну из автозаправок, в течение месяца предоставлял услуги автовладельцам, не имея соответствующей лицензии.
За короткое время предприимчивый мужчина успел получить незаконный доход в 20 миллионов рублей. Предпринимателя вычислили и пригласили в отдел полиции для дальнейшего разбирательства, где он сознался в преступлении.
Сейчас нелегальная заправка закрыта. Против незаконного бизнесмена возбужденно уголовное дело по статье 171 УК РФ (осуществление предпринимательской деятельности без регистрации или без лицензии, сопряженное с извлечением дохода в особо крупном размере). Санкция статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до пяти лет.
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