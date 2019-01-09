2019-01-09T10:03:43+03:00
Общество

На Ставрополье узаконили статус "детей войны"

Чтобы рассчитывать на льготы, нужно получить соответствующее удостоверение
Евгения СОКОРЕВА
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В Ставропольском крае приняли закон, по которому все несовершеннолетние на момент окончания Второй мировой войны (3 сентября 1945 года) жители региона получили официальный статус "детей войны".

Им выдадут соответствующее удостоверение, по которому те будут пользоваться льготами.

Как рассказали "Комсомольской правде на Северном Кавказе" в пресс-службе администрации Ставрополя, этой категории положены внеочередная медпомощь, преимущество на получение помощи в стационарной форме соцобслуживания и первоочередное предоставление социальных услуг на дому.

- Для получения удостоверения жителям Ставрополя нужно обратиться в комитет труда и социальной защиты населения по адресу улица Ленина, 415. С собой нужно иметь три документа: заявление о выдаче удостоверения, паспорт, фотографию размером 3 x 4 см, - сказали в ведомстве.

За справочной информацией можно обратиться по телефонам: (8652) 56-66-98, 56-49-05, 56-66-79, 56-66-82, 56-49-41.

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