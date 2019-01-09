Житель чеченского поселка признался в убийстве женщины

9 Янв. 2019 2019-01-09T11:01:41+03:00

В декабре 2018 года он попытался спалить ее тело вместе с квартирой

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В Шалинском районе Чеченской республики местный житель сдался полиции после убийства. Преступнику 55 лет. В декабре 2018 года он расправился с женщиной и попытался спалить ее тело вместе с квартирой.

Как рассказали "Комсомольской правде на Северном Кавказе" в пресс-службе регионального МВД, произошло это в доме поселка Чири-Юрт. Погибшей было 55 лет.

- В настоящее время по данному факту возбуждено и расследуется уголовное дело по статье "убийство", - сказали в полиции.