2019-01-09T12:15:07+03:00
Происшествия

На Ставрополье тракторист переехал собственного брата

Инцидентом заинтересовались следователи
Андрей ЗОБОВ
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Несчастный погиб под колёсами трактораНесчастный погиб под колёсами трактораФото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН
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Следственный комитет Ставрополья заинтересовался смертью 54-летнего мужчины в Туркменском районе. Во время работ на полях в мае прошлого года, тракторист задавил двоюродного брата.

Как сообщили «КП - Северный Кавказ» в пресс-службе следственного управления СКР по краю, подозреваемым стал 59-летний житель аула Куликовы. По версии правоохранителей, во время погрузки сена произошла трагическая случайность и трактор переехал 54-летнего мужчину. Тот скончался на месте.

Следователи возбудили уголовное дело по статье «причинение смерти по неосторожности». Теперь горе-трактористу грозит до 2 лет колонии.

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