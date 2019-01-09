На Ставрополье тракторист переехал собственного брата

9 Янв. 2019 2019-01-09T12:15:07+03:00

Изменить размер текста: A A

Следственный комитет Ставрополья заинтересовался смертью 54-летнего мужчины в Туркменском районе. Во время работ на полях в мае прошлого года, тракторист задавил двоюродного брата.

Как сообщили «КП - Северный Кавказ» в пресс-службе следственного управления СКР по краю, подозреваемым стал 59-летний житель аула Куликовы. По версии правоохранителей, во время погрузки сена произошла трагическая случайность и трактор переехал 54-летнего мужчину. Тот скончался на месте.

Следователи возбудили уголовное дело по статье «причинение смерти по неосторожности». Теперь горе-трактористу грозит до 2 лет колонии.