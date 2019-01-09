Гастрономический клуб «Шашлык-Машлык» провел мастер-класс на ессентукском озере

9 Янв. 2019 2019-01-09T12:43:01+03:00

Также на озере прошел заплыв клуба любителей зимнего плавания "От Рождества до Святого Крещения".

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Любители зимнего отдыха и вкусной еды собрались накануне на ессентукском озере. Мастер-класс гастрономического клуба "Шашлык-Машлык" посвятили новогодним и рождественским блюдам.

Кулинары раскрывали секреты традиционных зимних сочиво и узвара. Зрители мероприятия смогли не только научиться готовить традиционные блюда сочельника, но и продегустировать их. Все варианты рождественских угощений были приготовлены по старинным рецептам.

Подрастающая смена гастрономического клуба тоже активно включилась в процесс приготовления. Также на озере прошел заплыв клуба любителей зимнего плавания "От Рождества до Святого Крещения".