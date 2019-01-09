В Дагестане возбудили дело после смерти трёхлетнего от шальной пули в новогоднюю ночь

9 Янв. 2019 2019-01-09T13:23:59+03:00

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В Дагестане возбуждено уголовное дело по факту смерти трёхлетнего ребёнка от шальной пули в новогоднюю ночь. Снаряд уже извлекли из тела мальчишки, теперь всё зависит от результатов баллистической экспертизы.

Как сообщили «КП - Северный Кавказ» в пресс-службе главного управления МВД по республике, после смерти трёхлетнего Шамиля уголовное дело передано в региональное следственное управление СКР. Там же решается вопрос о его переквалификации — изначально речь шла о нанесении тяжких телесных повреждений.

В ведомстве отметили, что сейчас расследование работает над установлением личности стрелявшего. Для этого пулю извлекли из головы погибшего, проводится баллистическая экспертиза, которая подскажет правоохранителям, откуда был произведён роковой выстрел.

Напомним, что трагедия произошла в новогоднюю ночь. Залпы салюта в Дагестане часто перемежаются со стрельбой ликующих местных жителей. И почти каждый год это заканчивается трагедией. Так случилось и в Дербенте, где 1 января шальная пуля пробила голову 3-летнему Шамилю. Мальчик умер не сразу — «Скорая» успела приехать на место событий и доставить его в больницу, где несколько дней за жизнь ребёнка боролись врачи. К сожалению, несмотря на помощь ведущих нейрохирургов из федерального центра, спасти ребёнка не удалось.

Теперь уголовное дело, вероятнее всего, будет переквалифицированно как непреднамеренное убийство. Расследование продолжается.