Ставропольчанин сбил и протащил по дороге двух инспекторов ГИБДД

9 Янв. 2019 2019-01-09T16:18:31+03:00

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Водитель не захотел выходить из машины и, прищемив руку гаишника, тронулся с места. Об этом “Комсомольской правде на Северном Кавказе” сообщили в пресс-службе МВД России по Ставропольскому краю.

В Будённовске ночью 7 января сотрудники ДПС остановили легковой автомобиль. На просьбы предъявить документы водитель реагировал агрессивно. Инспекторы попытались успокоить мужчину, но тот все больше заводился. Когда полицейский попытался самостоятельно открыть дверь, водитель поднял окно и резко поехал.

В итоге он сбил второго сотрудника. Началась погоня, и совсем скоро нарушителя поймали. Задержанного отвезли в дежурную часть, где против него составили три административных протокола. В частности, мужчина проехал на запрещающий сигнал светофора, не подчинился требованиям полиции, а когда убегал, выехал на встречную полосу.

За неподчинение автолюбителю назначили пять суток административного ареста. Однако, возможно, этим дело не кончится: материалы, на которых обвиняемый подвергает риску здоровье полицейских, переданы в следственные органы.