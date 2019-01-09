2019-01-09T17:23:57+03:00
Общество

На рождественский турнир по футболу в Ессентуках приехали 22 команды

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На рождественский турнир по футболу в Ессентуках приехали 22 командыНа рождественский турнир по футболу в Ессентуках приехали 22 команды
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В Ессентуках подвели итоги детского футбольного турнира. 5 дней на Центральном стадионе города шли жаркие спортивные баталии. Возраст участников от 10 до 12 лет. В турнире приняли участие 22 команды (450 человек) из городов Владикавказ, Махачкала, Дигора, Ставрополь, Кисловодск и Ессентуки.

В младшей группе ессентучане из ДЮСШ ИВС стали лидерами. В старших группах победа досталась футболистам из Ставрополя и Владикавказа.

В завершении соревнований состоялась церемония награждения победителей и призеров турнира кубками, медалями, дипломами, а также лучших игроков команд-участниц специальными призами.

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