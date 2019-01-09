Жители Ставрополья переживут сильный мороз

9 Янв. 2019 2019-01-09T18:12:00+03:00

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В ночь с 9 на 10 января температура упадает до минус десяти градусов. Об этом “Комсомольской правде на Северном Кавказе” сообщили в Гидрометцентре. По данным ведомства, до минус десяти температура упадет лишь в некоторых районах.

В большинстве случаях похолодает до минус восьми, местами возможен снег. Предположительная скорость ветра в регионе 15 метров в секунду, а в краевой столице - 12. Днем же ожидается, что воздух прогреется до нуля градусов.

Однако следующей ночью снова похолодает до минус пяти. Потепление стоит ожидать только к началу следующей недели. Температура воздуха, по прогнозам синоптиков, поднимется до пяти градусов тепла.