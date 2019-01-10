2019-01-10T08:41:11+03:00
Происшествия

На Эльбрусе под лавиной погиб лыжник из Москвы

Михаил ЮЖНЫЙ
Поделиться:
Изменить размер текста:

Москвич погиб под лавиной на запрещенном для катания участке склона Эльбруса. Личность погибшего лыжника установлена.

- Мужчина, 1981 года рождения родом из Москвы, катаясь на горных лыжах вне обозначенных трасс ниже станции Мир на Эльбрусе, предположительно, попал под лавину лавину, в которой погиб, - уточнили в экстренных службах Кабардино-Балкарии.

Сейчас спасатели уже обнаружили тело и транспортируют его вниз. Идет выяснение причин гибели лыжника. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Еще больше материалов по теме: «Происшествия: Кабардино-Балкария»

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
На Ставрополье несовершеннолетние наворовали на 100 тысяч рублей
В Чечне следователи выясняют причины смерти роженицы
В ДТП в Чечне погибли четверо жителей Дагестана
Ставропольцы услышали загадочное послание из динамика торгового центра
Жители Ставрополья переживут сильный мороз
На рождественский турнир по футболу в Ессентуках приехали 22 команды
Ставропольчанин сбил и протащил по дороге двух инспекторов ГИБДД
В Пятигорске запретили митинг в поддержку “вечной дружбы” героев “Смешариков”
Ставропольца, объявленного в федеральный розыск, задержали в Сочи
В Дагестане возбудили дело после смерти трёхлетнего от шальной пули в новогоднюю ночь
Гастрономический клуб «Шашлык-Машлык» провел мастер-класс на ессентукском озере
На Ставрополье тракторист переехал собственного брата
Житель чеченского поселка признался в убийстве женщины
На Ставрополье узаконили статус "детей войны"
В Ставропольском крае закрыта нелегальная автозаправка
В ДТП на Ставрополье пострадали 4 человека
В Дагестане пойман вор, обокравший пенсионерку в торговом центре
Во Владикавказе росгвардейцы спасли из Терека тонувшего мужчину
19-летнюю девушку из Северной Осетии задержали за "шутку" о теракте
У ставропольца дома нашли пистолет, начиненный наркотиками
В ДТП в Дагестане погиб человек