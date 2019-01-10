На Эльбрусе под лавиной погиб лыжник из Москвы
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Москвич погиб под лавиной на запрещенном для катания участке склона Эльбруса. Личность погибшего лыжника установлена.
- Мужчина, 1981 года рождения родом из Москвы, катаясь на горных лыжах вне обозначенных трасс ниже станции Мир на Эльбрусе, предположительно, попал под лавину лавину, в которой погиб, - уточнили в экстренных службах Кабардино-Балкарии.
Сейчас спасатели уже обнаружили тело и транспортируют его вниз. Идет выяснение причин гибели лыжника. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.
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