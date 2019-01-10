В ДТП в Чечне погибли четверо жителей Дагестана

10 Янв. 2019 2019-01-10T09:04:52+03:00

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Cразу четыре человека в Чечне стали жертвами столкновения легкового автомобиля Toyota Camry и КамАЗа. Об этом сообщили силовых структурах Северо-Кавказского федерального округа.

По предварительным данныс, крупная авария случилась на федеральной трассе М-29 "Кавказ" у небольшого селения Белгатой. Водитель легковушки не справился с управлением и врезался в грузовик на встречной полосе.

Известно, все погибшие находились в легковом автомобиле. Помочь им приехавшие по вызову медики уже не успели. По предварительным данным, погибшие - это жители Дагестана, ехавшие на родину.

Обстоятельства аварии выясняются. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.