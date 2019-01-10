2019-01-10T10:16:52+03:00
Происшествия

В Чечне следователи выясняют причины смерти роженицы

Михаил ЮЖНЫЙ
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Прокуратура Чечни провела проверку по обращению местного жителя о ненадлежащем оказании медицинских услуг его дочери, которая умерла после родов.

- На следующий день после выписки из родильного дома состояние здоровья его дочери резко ухудшилось, произошла остановка сердца, - сообщили в прокуратуре Чечни. - Больная была доставлена в больницу, где 4 ноября она скончалась от сепсиса.

По факту смерти родильницы ведется проверка роддома Ход и результаты рассмотрения сообщения о преступлении взяты на контроль. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

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