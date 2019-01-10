2019-01-10T10:47:07+03:00
Происшествия

На Ставрополье несовершеннолетние наворовали на 100 тысяч рублей

Молодые люди обнесли два частных дома
Андрей ЗОБОВ
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На Ставрополье подростки 14 и 17 лет попали под суд за крупные кражи. Молодые люди не церемонились и обнесли два дома больше, чем на 100 тысяч рублей.

Как сообщили «КП - Северный Кавказ» в пресс-службе следственного управления СКР по Ставропольскому краю, две кражи подростки совершили около года назад — в январе и феврале 2018. Не устояв перед соблазном лёгкой наживы они обнесли два дома в сёлах Чернолесском (Новоселицкий район) и Круглолесском (Александровский район).

Подозреваемые действовали по классической схеме — забирались в окна и выносили всё, что дорого стоит и плохо лежит. Так они похитили тату-машинку, духи, ценности и даже мотоцикл.

Однако следователям удалось выйти на след воров и собрать достаточно улик. Суд приговорил молодых людей к условному лишению свободы сроком на год и 1,5 года.

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