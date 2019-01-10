2019-01-10T12:17:55+03:00
Происшествия

В Минводах хирурги пропустили смертельный аппендицит и попали под следствие

Через 10 дней диагноз всё-таки поставили, но было уже поздно
Андрей ЗОБОВ
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Хирурги пропустили банальный аппендицит, в результате пациентку не спасла даже запоздалая операцияХирурги пропустили банальный аппендицит, в результате пациентку не спасла даже запоздалая операцияФото: Олег РУКАВИЦЫН
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В Минеральных Водах два хирурга районной больницы пропустили гангренозный аппендицит у пациентки и попали под следствие. Верный диагноз поставили лишь через 10 дней, но было уже поздно.

Как сообщили «КП - Северный Кавказ» в пресс-службе следственного управления СКР по Ставропольскому краю, в августе прошлого года пациентка обратилась за помощью с сильными болями внизу живота. После осмотра первый хирург отправил её на операцию пупочной грыжи, пропустив смертельно опасный аппендицит.

— На следующий день состояние больной ухудшилось и ей был назначен другой врач-хирург, который также лишь 10 дней спустя, несмотря на наличие явных признаков, выявил развитие у потерпевшей воспалительных процессов и провел операцию. Однако спасти пациентку не удалось ввиду развития у нее сепсиса и инфекционно-токсического шока, — говорится в сообщении пресс-службы.

Специалисты продолжают собирать доказательства вины попавших под подозрение медиков. Следствие продолжается.

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