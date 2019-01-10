Задавившего ребёнка ставропольского депутата выгнали из «Единой России»

10 Янв. 2019 2019-01-10T11:50:19+03:00

Его членство в партии приостановили до решения суда

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«Единая Россия» приостановила членство депутата Нефтекумского городского округа Ивана Кица, задавившего ребёнка на своём Toyota Land Cruiser Prado. Чиновника восстановят только если суд назовёт его невиновным. Об этом «КП - Северный Кавказ» сообщили в пресс-службе «ЕР».

Смертельная авария произошла 13 декабря на трассе в селе Ачикулак. Восьмилетний мальчишка со старшей сестрой решили быстренько перейти дорогу. Поздний вечер, до «зебры» было рукой подать — не больше 100 метров. Первую половину дороги осилили легко, а по второй на полной скорости нёсся Land Cruiser. Девочка остановилась, а школьник вырвался и побежал. Но не успел.

С тяжелейшими травмами ребёнка увезла с места происшествия «Скорая», но спасти его не удалось — пострадавший умер в реанимации.

Сбивший мальчика депутат был трезв в момент аварии, но, по мнению следствия, нарушил правила дорожного движения, что привело к тяжким последствиям. Возбуждено уголовное дело, расследование продолжается.