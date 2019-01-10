Задавившего ребёнка ставропольского депутата выгнали из «Единой России»
«Единая Россия» приостановила членство депутата Нефтекумского городского округа Ивана Кица, задавившего ребёнка на своём Toyota Land Cruiser Prado. Чиновника восстановят только если суд назовёт его невиновным. Об этом «КП - Северный Кавказ» сообщили в пресс-службе «ЕР».
Смертельная авария произошла 13 декабря на трассе в селе Ачикулак. Восьмилетний мальчишка со старшей сестрой решили быстренько перейти дорогу. Поздний вечер, до «зебры» было рукой подать — не больше 100 метров. Первую половину дороги осилили легко, а по второй на полной скорости нёсся Land Cruiser. Девочка остановилась, а школьник вырвался и побежал. Но не успел.
С тяжелейшими травмами ребёнка увезла с места происшествия «Скорая», но спасти его не удалось — пострадавший умер в реанимации.
Сбивший мальчика депутат был трезв в момент аварии, но, по мнению следствия, нарушил правила дорожного движения, что привело к тяжким последствиям. Возбуждено уголовное дело, расследование продолжается.
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