2019-01-10T12:51:27+03:00
Общество

В Дагестане снимут фильм о Герое России, расстрелянном за отказ предать Родину и честь

Однако родители пока не дали своё согласие на съёмки [видео]
Андрей ЗОБОВ
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Арт в честь Героя России Магомеда НурбагандоваАрт в честь Героя России Магомеда НурбагандоваФото: Социальные сети
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В Дагестане собираются снять фильм о Герое России Магомеде Нурбагандове, под дулом автоматов отказавшимся предать Отчизну и честь мундира. Об этом рассказал председатель Общественного совета постоянного представительства Республики Дагестан при президенте России Хаджимурад Гаджиев.

По словам чиновника, идея родилась много раньше, однако родители не торопятся давать согласие на съёмки. Слишком свежи раны на сердце, чтобы, спустя два с половиной года, снова увидеть смерть сына, теперь на большом экране.

Однако, по мнению чиновников, спустя некоторое время родственники согласятся увековечить имя Магомеда Нурбагандова в кино. В руководстве Дагестана надеются, что фильм о подвиге чести росгвардейца станет примером для молодых парней и полицейских по всей стране.

Герой России погиб 10 июля 2016 года. Офицер полиции отправился отдохнуть на природу, но его вместе с друзьями застали врасплох боевики. Пошарив по карманам, террористы нашли удостоверение Нурбагандова. Тогда от Магомеда потребовали отречься от службы и призвать всех остальных полицейских уходить их правоохранительных органов. В ответ смелый мужчина выкрикнул в камеру: «Работайте, братья!» и через минуту был расстрелян из «Калашникова».

Боевики убивают Магомеда Нурбагандова.

Видео с мученической смертью заложников опубликовали в сети сами террористы, но момент с ответом Нурбагандова вырезали. Однако через несколько дней боевиков настиг спецназ. После уничтожения, на телефоне одного из бандитов нашли оригинальное видео. Смелость и отвага дагестанского офицера поразила людей по всей стране, запись просмотрели миллионы раз. Через полтора месяца президент Владимир Путин наградил Магомеда Нурбагандова посмертно, присвоив ему гордое звание Героя России.

Недавно Нурбагандову установили памятник в родном Сергокалинском районе. Бронзовый бюст офицера торжественно открыли в конце декабря.

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