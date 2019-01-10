2019-01-10T13:40:22+03:00
Общество

В Северной Осетии парки «КамАЗами» закупают снег

За машину снега администрация платит 6 тысяч рублей [видео]
Андрей ЗОБОВ
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За «КамАЗ» со снегом в парках Осетии платят по 6 тысяч рублейЗа «КамАЗ» со снегом в парках Осетии платят по 6 тысяч рублейФото: Социальные сети
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Парки зимнего отдыха в Северной Осетии бедствуют: из-за дефицита снега он превратился в «белое золото» — за «КамАЗ» осадков администрация готова платить по шесть тысяч рублей.

Информацию о плачевном состоянии парка активного отдыха «Суаргом» в соцсетях разместила администрация. Жителей и гостей предупреждают — на горках делать нечего, уровень снега меньше сантиметра. Значит кататься можно только по грязи.

— Это просто шутка природы какая-то. Большая трасса закрыта, снега нет. Сантиметра не выпало, в в городе пять, а то и все десять! — Досадует на отчётном видео представитель администрации парка.

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Шутка природы: из-за отсутствия снега парк в Осетии готов покупать снег КамАЗами
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Бизнес несколько лет процветал, каждый год снегом парк буквально засыпало. Думали о снегогенераторах, на «чёрный день». Но денег на них не хватило. И тут же пришла беда. Сначала администрация старалась решить проблему силами сотрудников, которые денно и ношно по сусекам соскребали снег и перевозили его на горки. Но потом плюнули и попросили о помощи.

Объявление разлетелось по соцсетям. 6 тысяч рублей за «КамАЗ» снега — неслыханная цена. Денег потратили немало, но смогли принести праздник людям. Однако погода внесла свои коррективы — на следующий день повалил...снег.

Теперь парк снова приглашает всех желающих на катание, а администрация едва успевает отбиваться от инициативных граждан, пытающихся заработать лёгкие деньги.

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Лёгкий заработок? В Северной Осетии за «КамАЗ» снега готовы платить по 6 тысяч рублей
379 отметок «Нравится»19 комментариевInstagram

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