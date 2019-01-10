Во Владикавказе на пожаре спасли четырех человек
Несколько квартир сгорели 10 января во время пожара в жилом доме в столице Северной Осетии. По данным местного управления МЧС, пожар произошел в двухэтажном девятиквартирном доме по улице Тамаева города Владикавказ.
- Пожарные потушили огонь, четыре человека были спасены из пылавших квартир, еще 39 срочно эвакуированы. При эвакуации жильцов приняли участие сотрудники полиции, помощь оказали и жители близлежащих домов, - сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Северной Осетии.
Пожар тушили двадцать человек, было задействовано пять единиц специальной техники. В доме сгорели три квартиры, но пострадавших и погибших нет.
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