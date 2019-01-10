Ессентукская «Казачья душа» покорила столицу

10 Янв. 2019 2019-01-10T17:04:05+03:00

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Под девизом «Во имя мира и добра, звучи, народная душа!» прошел II Всероссийский турнир национальных культур и фольклора в Москве. Исполнение художественного коллектива из Ессентуков «Казачья душа» не оставило равнодушным ни одного члена жюри. Спев лучшие песни из «народного» репертуара, наши хористы стали лауретами I степени в номинациях «Вокальное творчество. Патриотическая песня» и «Фольклорное творчество».

Особенно ценной стала награда, привезенная из столицы- «За сохранение народных традиций», признается руководитель коллектива Елена Туренко, которая отдает все свое время изучению и сохранению культурных традиций казачества. В турнире "Душа народа моего" приняли участие конкурсанты от 3 лет и до самых седин.

Направления выступлений были самые разные: традиционное народное творчество, стилизованное народное творчество, творчество современных народных мастеров и современное творчество, национальные профессиональные и любительские творческие коллективы, и отдельные исполнители России по номинациям.

При выставлении оценок жюри особое внимание обращало на технику исполнения, композиционное построение номера и сценичность /пластику. Призовой фонд московского турнира составил 100 тысяч рублей, но проигравших в творческой встрече не было, памятные медали увезли с собой все участники.