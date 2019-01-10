Житель Махачкалы задержан за жестокое убийство женщины

10 Янв. 2019 2019-01-10T18:26:33+03:00

Против него возбуждено уголовное дело

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Следственный комитет Дагестана возбудил уголовное дело в отношении жителя Махачкалы по статье «Убийство».

По данным следственных органов, 10 января этого года примерно в полночь в городе Махачкала, в комнате охраны бывшей товарной базы «Турали», было найдено тело 24-летней жительницы города Избербаш. Женщина была с колото-резаными ранами в области шеи.

В результате розыска по подозрению в совершении преступления полицией был задержан 28-летний житель Махачкалы.

Сейчас следствие устанавливает все обстоятельства преступления и мотивы совершения, решается вопрос об избрании меры пресечения задержанному преступнику.