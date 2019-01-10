2019-01-10T18:26:33+03:00
Происшествия

Житель Махачкалы задержан за жестокое убийство женщины

Против него возбуждено уголовное дело
Михаил ЮЖНЫЙ
Поделиться:
Изменить размер текста:

Следственный комитет Дагестана возбудил уголовное дело в отношении жителя Махачкалы по статье «Убийство».

По данным следственных органов, 10 января этого года примерно в полночь в городе Махачкала, в комнате охраны бывшей товарной базы «Турали», было найдено тело 24-летней жительницы города Избербаш. Женщина была с колото-резаными ранами в области шеи.

В результате розыска по подозрению в совершении преступления полицией был задержан 28-летний житель Махачкалы.

Сейчас следствие устанавливает все обстоятельства преступления и мотивы совершения, решается вопрос об избрании меры пресечения задержанному преступнику.

Еще больше материалов по теме: «Преступления: Дагестан»

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24