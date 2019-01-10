Во Владикавказе задержан грабитель кофейных автоматов

10 Янв. 2019 2019-01-10T19:38:15+03:00

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Ограбление кофейных аппаратов раскрыли полицейские во Владикавказе. Такое сообщение появилось на сайте ГУ МВД по Северной Осетии.

В дежурную часть УМВД по Владикавказу с заявлением явился владелец аппарата по продаже кофе, сообщивший о повреждении машинки и краже из неее денег. По словам 30-летнего потерпевшего, при взломе и ограблении кофейного аппарата на улице Шмулевича оттуда вытащили 77 тыс рублей.

Сотрудники угрозыска задержали 32-летнего местного жителя, ранее судимого. Мужчина признал свою вину и рассказал, что взломал аппарат и купюроприемник, после чего забрал оттуда деньги.

По данному факту открыто уголовное дело по статье 158 УК РФ "Кража". Идет следствие. По предварительным данным, грабитель причастен и к другим взломам кофейных аппаратов.