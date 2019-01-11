2019-01-11T08:31:04+03:00
Происшествия

В ДТП в Нефтекумском районе погибли житель Дагестана и женщина со Ставрополья

Михаил ЮЖНЫЙ
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Два легковых автомобиля столкнулись вечером 10 января на трассе в Ставропольском крае.

- В Нефтекумском районе водитель иномарки на высокой скорости выехал на встречную полосу, где врезался в "Ладу", - сообщили в пресс-службе краевого управления ГИБДД. - На месте погибли 16-летний пассажир иномарки и 50-летняя пассажирка "Лады". Помочь им срочно приехавшие по вызову медики были уже бессильны. Оба водителя, а также два пассажира иномарки госпитализированы с тяжелыми травмами в ближайшую больницу.

По данным полиции, предварительно, виновник ДТП - водитель иномарки. 28-летний дагестанец за последние два года 25 раз привлекался к ответственности за нарушение ПДД, чаще всего за превышение скорости, непристегнутый ремень безопасности и нарушение правил перевозки детей.

Как оказалось, в момент данного ДТП 16-летний пассажир на заднем сидении не был пристегнут, что и стоило ему жизни. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

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